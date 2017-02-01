Меркель получила премию за мужество и настойчивость в вопросе приема беженцев

БЕРЛИН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Канцлер Германии Ангела Меркель получила Премию имени Ойгена Больца, одного из участников заговора против Гитлера, за настойчивость и гражданское мужество в деле приема беженцев. Торжественная церемония вручения награды (в денежном выражении - €5 тыс.) прошла в Новом дворце в Штутгарте.

Меркель отметила, что ей несколько непривычно слышать добрые слова о миграционной политике, проводимой правительством ФРГ. "Это немного странно, поскольку привыкаешь целый день проводить в борьбе", - заявила она. Канцлер призвала ЕС к солидарности и единству для того, чтобы сообща противостоять вызовам. "Европа будет лишь настолько сильна, насколько нам удастся сохранить ее единство", - сказала Меркель.

Со своей стороны премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман, выступая с поздравительной речью, назвал "выражением гуманного отношения" к беженцам действия Меркель, когда она в 2015 году приняла решение не препятствовать въезду в страну тысяч мигрантов. "И вы ясно дали понять, что право на предоставление убежища нельзя ограничивать количественными рамками", - подчеркнул он.

Ойген Больц выступал с критикой режима национал-социалистов. В 1933 году был арестован и заключен в концлагерь, откуда впоследствии его отпустили. В 1941-1942 гг. присоединился к антинацистскому кружку и даже рассматривался в качестве кандидата на министерские посты в правительстве Германии после освобождения страны от гитлеровского режима. Но после провала покушения на Гитлера в 1944 году Больц снова был арестован и затем казнен.