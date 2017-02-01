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CNN: Ле Пен выступила в защиту иммиграционных указов Трампа

Международная панорама
1 февраля, 21:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Кандидат на пост президента Франции также заявила, что вовсе не удивлена первыми указами и действиями Трампа на посту президента США
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НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выступает в защиту подписанных президентом США Дональдом Трампом указов, ужесточающих иммиграционную политику Соединенных Штатов. Об она заявила в интервью телеканалу CNN.

"Это временная мера, - указала политик. - Она касается шести или семи стран, которые, конечно же, несут ответственность за террористические угрозы".

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"Я думаю, что Дональд Трамп и его разведслужбы хотели установить определенные критерии и условия, чтобы избежать проникновения потенциальных террористов на территорию Соединенных Штатов, где те могут совершить атаки", - отметила Ле Пен.

При этом на вопрос ведущей CNN, поддерживает ли она введение во Франции мер, аналогичных тем, которые предусмотрены указами Трампа, лидер партии не стала отвечать прямо, заявив лишь, что необходимо быть "крайне бдительными" и защищать свои границы.

"Из-за ЕС Франция больше не обладает безопасными границами", - сказала она.

Ле Пен также заявила, что вовсе не удивлена первыми указами и действиями Трампа на посту президента США, включая ужесточение иммиграционного контроля и начало реализации планов по сооружению заградительного барьера на границе с Мексикой.

"Его избрали (президентом - прим. ТАСС), он говорил, что намерен сделать это, - сказала глава "Национального фронта". - А теперь мир, похоже, возмущен из-за того, что он (Трамп - прим. ТАСС) реализует то, что обещал в ходе своей кампании".

На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Глава государства поручил Госдепартаменту и министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев, при этом допуск вынужденных переселенцев из Сирии прекращен на неопределенный срок.

Трамп также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона примет не более 50 тыс. человек. Президент, кроме того, ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

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