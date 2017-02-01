Инициативная группа выдвинула экс-главу Южной Осетии Кокойты кандидатом в президенты

ЦХИНВАЛ, 1 февраля. /ТАСС/. Инициативная группа избирателей выдвинула экс-главу Южной Осетии Эдуарда Кокойты кандидатом в президенты, сообщили ТАСС в Центризбиркоме республики.

"Сегодня состоялось собрание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты Эдуарда Кокойты, на нем, согласно требованиям закона, присутствовали и члены Центризбиркома", - сказали в ЦИК.

Как пояснили в избирательной комиссии, сегодняшнее собрание по выдвижению Кокойты - это уже третье собрание инициативной группы по выдвижению кандидатов в президенты республики. Ранее соответствующие собрания прошли по выдвижению действующего президента республики Леонида Тибилова и депутата парламента Алана Козонова, а также политической партии "Единая Осетия", выдвинувшей своего лидера, председателя парламента республики Анатолия Бибилова. На них, согласно требованиям закона, присутствовали члены избирательной комиссии.

В общей сложности ЦИК извещен о намерении выдвижения еще троих кандидатов. В съезде партии и собрании инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты должны участвовать не менее 100 человек. Подписи в поддержку выдвинутого кандидата и полный пакет документов представляются в ЦИК не позже чем за 35 дней до голосования.

Согласно конституции Южной Осетии, президентом может быть избран гражданин страны не моложе 35 лет, владеющий государственным языком (осетинский и русский) и постоянно проживающий последние 10 лет на территории республики. Глава государства избирается сроком на пять лет и не может занимать должность президента более двух сроков подряд. Кандидаты также должны подтвердить наличие ценза оседлости: они должны 10 лет проживать постоянно на территории республики до дня регистрации необходимо, допускается три месяца отсутствия на территории республики в течение года. Помимо этих дней, гражданин мог выезжать в командировку, на лечение или на обучение, если его направили госорганы.

Президентские выборы парламентом республики назначены на 9 апреля текущего года.

Политический кризис 2011 года

На пост президента Кокойты выдвигается в третий раз. Он занимал его два срока подряд - с 2001 по 2011 годы, и покинул пост в результате политического кризиса 2011 года.

На выборах президента Южной Осетии 27 ноября 2011 года, когда фаворитами считались Бибилов и Алла Джиоева, победу одержала Джиоева. Однако решением Верховного суда (ВС) республики результаты голосования были признаны недействительными из-за множества нарушений со стороны Джиоевой.

Она не согласилась с этим решением, а ее сторонники вышли на демонстрацию и заняли площадь перед Домом правительства и республиканского избиркома. Политический кризис был урегулирован после того, как Джиоева отказалась от притязаний на президентский пост, а действующий глава республики Эдуард Кокойты сложил свои полномочия. Новые выборы президента прошли в Южной Осетии весной 2012 года, в них победил Леонид Тибилов.