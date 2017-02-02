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Nikkei: Абэ и Трамп после встречи в Вашингтоне поедут играть в гольф

Международная панорама
2 февраля, 3:41 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
Японский премьер рассчитывает, что таким образом сможет установить хорошие личные отношения с новым американским лидером
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ТОКИО, 2 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп после встречи 10 февраля в Вашингтоне могут переместиться во Флориду, чтобы продолжить переговоры и сыграть в гольф. Об этом сообщила газета Nikkei со ссылкой на правительственные источники.

Приглашение в Палм-Бич, где у Трампа есть поместье Мар-а-Лаго, американский президент сделал японскому премьеру во время их телефонного разговора 28 января. В настоящее время обе стороны проводят последние согласования на эту тему. Японский премьер рассчитывает, что продолжение переговоров во Флориде поможет ему установить хорошие личные отношения с новым американским президентом.

Абэ и Трамп известны как поклонники гольфа. Во время их встречи 18 ноября в Нью-Йорке, где японский премьер первым из иностранных лидеров встретился с тогда еще избранным президентом США, глава правительства Японии привез в подарок своему собеседнику новенькую клюшку для гольфа, а в ответ получил поло и, по данным МИД, некоторые другие "принадлежности для гольфа".

Новый президент США был известен как владелец ряда элитных площадок и гольф-клубов. Дипломатия через гольф в ноябре прошлого года помогла австралийскому премьеру Малколму Тернбуллу одним из первых поздравить Трампа с победой на выборах, поскольку личный телефон избранного президента ему подсказал австралийский гольфист Грег Норман, часто игравший с Трампом.

Абэ же, как известно, в свой личный отпуск нередко выезжает за пределы бетонного мегаполиса и направляется на гольф-поля. Японские журналисты проанализировали график работы Абэ за последние годы и пришли к выводу, что он играет в гольф примерно раз в 30 дней.

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Абэ, Синдзо Трамп, Дональд
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