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Антикоррупционное бюро Украины провело 16 обысков по делу о хищении имущества "Укрнафты"

Международная панорама
2 февраля, 3:58 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 2, февраля. /ТАСС
Досудебным расследование установлено, что в 2015 году нефте- и газодобывающая компания реализовала нескольким предприятиям нефть по заниженной стоимости
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КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении 16 обысков в разных городах в рамках расследования дела о хищении имущества крупнейшей нефте- и газодобывающей компании страны "Укрнафта".

"Следственные действия проводились под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в досудебном расследовании уголовного производства по факту завладения нефтью ОАО "Укрнафта" на общую сумму более 7,7 млрд гривен (более $284 млн)", - говорится в сообщении НАБУ, размещенном на официальной странице в Facebook.

В Бюро уточнили, что действия злоумышленников квалифицируются по статьям Уголовного кодекса Украины об уклонении от уплаты налогов, присвоении или растрате имущества и получении неправомерной выгоды должностным лицом.

"Досудебным расследованием установлено, что с марта по октябрь 2015 года должностные лица ряда предприятий, действуя по предварительному сговору совместно с должностными лицами "Укрнафты", завладели имуществом указанной компании в особо крупном размере", - отметили в НАБУ.

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По версии следствия, после аукционов, которые происходили без обеспечения справедливой конкуренции, "Укрнафта" реализовала ряду "предприятий-победителей" нефть по заниженной стоимости. Затем были заключены дополнительные соглашения, по которым производилась отсрочка оплаты на несколько лет. В результате расчет с "Укрнафтой" так и не произведен. В НАБУ добавили, что следственные действия в указанном уголовном производстве продолжаются.

50% плюс 1 акция "Укрнафты" принадлежат государству в лице компании "Нафтогаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% - Bordo Management Limited, 9,9% акций компании принадлежат другим акционерам. Интересы миноритарных акционеров представляет украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

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