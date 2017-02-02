СМИ: Литва признает критику Трампа и будет увеличивать военные расходы

ТОКИО, 2 февраля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Литва соглашается с критикой о стороны нового президента США Дональда Трампа в адрес членов НАТО и обещает в будущем году довести свои военные расходы до установленного в альянсе уровня в 2% от валового национального продукта. Глава литовского МИД Линас Линкявичус сообщил об этом в опубликованном интервью японской газете Mainichi Shimbun.

"Мы выйдем на рубеж в 2% в будущем году, и будем и после этого продолжать увеличивать наши оборонные ассигнования",- сообщил министр. Он признал справедливость резких заявлений нового президента США Дональда Трампа с осуждением того, что члены НАТО не спешат выполнять свои обязательства в области повышения военных расходов. "Такие слова, конечно, не хочется выслушивать, но это ведь правда", отметил Линкявичус.- И в ответ нужно не расстраиваться, а смотреть в лицо фактам и выполнять свой долг".

Среди 28 членов НАТО только пять стран, включая США, тратят более 2% ВВП на военные нужды. В ходе избирательной кампании Трамп неоднократно подвергал такую ситуацию жесткой критике и утверждал, что Североатлантический альянс нуждается в реформах.

Ранее в январе министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в интервью национальному радио утверждал, что его страна стала сейчас одним из лидеров среди стран-членов НАТО по темпам закупки вооружений. По его словам, общие расходы Вильнюса на оборону в нынешнем году возросли на 25%. "Мы стали седьмыми в альянсе (по доле ассигнований на военные нужды от ВВП), а в 2018 году будем шестыми", - сказал он.

Крупнейшим контрактом Литвы в сфере вооружений (подписан в 2016 году) стало приобретение за €385,6 млн 88 германских бронетранспортеров Boxer. В 2016 году военные расходы Литвы составили 1,48% ВВП и возросли по сравнению с 2015 годом на 26% до €575 млн. В 2017 году ассигнования на вооруженные силы увеличиваются еще на €149 млн, что составит 1,75% ВВП.