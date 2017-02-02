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Трамп заявил, что примет жесткие меры для защиты США от ИГ

Международная панорама
2 февраля, 20:07 UTC+3 МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
Американский лидер заявил, что США имеют самую великодушную иммиграционную систему в мире, однако исламские экстремисты могут злоупотребить этим великодушием
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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пообещал, что примет жесткие меры, чтобы не допустить в страну проникновения террористов из "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом американский лидер заявил, выступая в Вашингтоне перед участниками национального завтрака-молитвы - ежегодного мероприятия, которое проводится в первый четверг февраля с участием президента страны и видных гостей из США и из-за рубежа.

"Все страны должны сделать все, чтобы выступить против этого насилия, все страны должны объединиться, чтобы противостоять этому, действовать жестко, если потребуется", - заявил Трамп.

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"Я хочу ясно заявить американскому народу, что моя администрация сделает все, что в ее силах, чтобы защитить свободу религии в нашей стране, - подчеркнул президент США. - Америка должна навсегда остаться терпимой страной, в которой уважается каждая вера, где все наши граждане чувствуют себя в безопасности".

"Мы видим, как миролюбивых мусульман подвергают зверствам, делают жертвами, убивают и угнетают жестокие убийцы, - заявил Трамп. - Мы слышали угрозы уничтожения в адрес еврейского народа, мы были свидетелями кампании ИГ и геноцида против христиан".

"Со времен средневековья мы не видели, чтобы людям отрезали головы, а сейчас они (исламские экстремисты - прим.ТАСС) отрезают людям головы", - добавил он.

Трамп затронул тему своих недавних указов, временно ограничивающих въезд в США граждан ряда мусульманских стран. Он заявил, что США имеют самую великодушную иммиграционную систему в мире, однако исламские экстремисты могут злоупотребить этим великодушием.

"Мы не должны позволить плацдарму нетерпимости распространиться в нашей стране", - сказал он.

Президент США упомянул о своем недавнем телефонном разговоре с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом, в ходе которого он в жесткой форме отказался от обещания своего предшественника Барака Обамы принять в США нелегальных иммигрантов, проживающих на территории Австралии.

"Когда вы слышите о жестких телефонных разговорах, которые я веду, не волнуйтесь об этом", - сказал он. "Практические все страны мира корыстно использовали нас, этого больше не будет", - заявил президент США.

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Миграционная политика Трампа Борьба с "Исламским государством"
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