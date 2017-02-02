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СМИ: правящая партия Венгрии назвала переговоры Путина и Орбана успешными

Международная панорама
2 февраля, 20:31 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев
Там подчеркнули, что экономический успех Венгрии трудно представить без эффективных отношений с такими державами как Россия
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ВЕНА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Сбалансированные и хорошие экономические и политические связи с Россией отвечают интересам Венгрии. Об этом заявил сегодня представитель партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Балаш Хидвеши.

Как пишет венгерское агентство MTI, правящая партия считает переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште успешными.

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"Мы очень рады, что российский президент снова посетил Венгрию", - сказал Хидвеши. Он напомнил, что Венгрия потеряла $6,5 млрд вследствие "ошибочной политики санкций", когда из-за политических трудностей возникли экономические проблемы.

Хидвеши подчеркнул, что экономический успех Венгрии трудно представить без эффективных отношений с такими державами как Россия.

С экономической точки зрения успешные итоги сегодняшнего визита очень важны для Венгрии, особенно в сфере энергетики и сельского хозяйства, отметил политик. Он также заявил о необходимости дальнейшего углубления экономических связей с Россией.

Президент России Владимир Путин прибыл в четврег с официальным визитом в Будапешт, где провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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