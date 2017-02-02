Меркель рассчитывает на преемственность администрации Трампа по Сирии и в борьбе с ИГ

АНКАРА, 2 февраля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассчитывает на преемственность администрации президента США Дональда Трампа по Сирии и в борьбе с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом она заявила на пресс-конференции с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

"Новая администрация заступила, мы будем интенсивно и в деталях говорить о том, что делать в Сирии, как будет продолжаться освобождение Мосула, - сказала глава кабмина. - Я думаю, есть определенная преемственность в сотрудничестве".

По ее словам, она смогла сформировать такое мнение по итогам своих разговоров с руководством США и консультаций коллег.

"Борьба с терроризмом является приоритетом и для США, - отметила Меркель. - Не сомневаюсь, что будет предпринято все, чтобы кооперация была тесная".