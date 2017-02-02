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Глава местного отделения Красного Полумесяца ранен в результате авиаудара в Сирии

Международная панорама
2 февраля, 21:10 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
В ООН участников боевых действий призвали прекратить нападения, от которых страдают гуманитарные сотрудники и офисы гуманитарных агентств
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ООН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Глава регионального отделения сирийского общества Красного Полумесяца получил ранения в результате авиаудара по гостинице в городе Идлиб, предположительно нанесенного возглавляемой США международной коалицией. Об этом сообщил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, в ООН "чрезвычайно обеспокоены нападением", в результате которого повреждено здание гостиницы Carlton, где располагаются административные офисы отделения Красного Полумесяца в Идлибе. "Председатель отделения был ранен в результате атаки", - сказал Дюжаррик.

"Мы призываем все стороны прекратить нападения, от которых страдают гуманитарные сотрудники и офисы гуманитарных агентств. Все гуманитарные организации в Сирии, которые оказывают помощь нуждающимся, должны быть защищены", - подчеркнул он.

Представитель генсека ООН указал на необходимость обеспечить безопасность мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры, а также призвал участников боевых действий "воздержаться от использования оружия взрывного действия в жилых районах, как этого требует международное гуманитарное право".

Ранее руководитель турецкого общества Красного Полумесяца Керем Кынык возложил ответственность за авиаудар в Идлибе на американскую коалицию.

"Мы решительно осуждаем чудовищное нападение в Идлибе, совершенное коалицией США. Это явное военное преступление и нарушение международного гуманитарного права", - написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.

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