Группа из 22 сенаторов призвала Трампа ужесточить санкции в отношении Ирана

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Группа из 22 членов Сената Конгресса США, представителей обеих партий, направила письмо президенту страны Дональду Трампу с призывом ввести новые санкции против Ирана в связи с недавними ракетными запусками.

"Мы обеспокоены сообщениями о том, что Иран провел испытания баллистической ракеты 29 января 2017 года", - говорится в тексте, предоставленном корреспонденту ТАСС аппаратом комитета Сената по иностранным делам. Его авторы отмечают, что такие запуски являются нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 2231, согласно которой Тегеран обязался не заниматься разработкой ракет, "способных нести ядерный боезаряд".

"Лидеры Ирана должны почувствовать достаточное давление, чтобы прекратить эту крайне дестабилизирующую активность, начиная с поддержки террористических группировок и заканчивая непрекращающимися баллистическими запусками. Полное применение действующих санкций и введение дополнительных ограничений в отношении Ирана за продолжение им программы разработки баллистических ракет необходимы", - подчеркивают сенаторы. Они также подтвердили свою готовность поддержать усилия администрации США, направленные на привлечение ИРИ "к ответственности".

Свои подписи под письмом поставили председатель комитета по иностранным делам Боб Коркер, старший демократ данного комитета Бен Кардин, а также члены палаты Тим Кейн, Роберт Менендес, Марко Рубио, Линдси Грэм, Том Коттон, Роберт Портман и другие.

Ранее помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что Соединенные Штаты осуждают осуществленное Ираном испытание баллистической ракеты, считают эти действия подрывающими безопасность и стабильность в регионе, в связи с чем выносят стране "официальное предупреждение". Как сообщило агентство Reuters, о введении новых санкций может быть объявлено уже 3 февраля. В "черные списки", вероятно, попадут по меньшей мере 25 лиц, структур или организаций.