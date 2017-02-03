Заявивший о бесполезности санкций против РФ финансист не получил пост советника Трампа

НЬЮ-ЙОРК/ВАШИНГТОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков, Андрей Шитов/. Американский финансист Энтони Скарамуччи, который в январе заявил, что западные санкции против РФ имели обратный эффект из-за характера россиян, пока не получил назначения на пост советника президента США Дональда Трампа по взаимодействию между администрацией и бизнесом в аппарате Белого дома, как ожидалось ранее.

Это подтвердили ТАСС в четверг в пресс-службе Белого дома.

"В настоящее время он не занимает никаких должностей" в аппарате Белого дома, сказал о Скарамуччи сотрудник пресс-службы. Вместе с тем, он не исключил, что, когда будут улажены все остающиеся вопросы, финансист может быть назначен на какой-либо пост.

Газета The Washington Post ранее отмечала, что заняв должность советника президента по взаимодействию между администрацией США и бизнесом в аппарате Белого дома, Скарамуччи стал бы одним из наиболее влиятельных помощников Трампа. В его обязанности, в частности, входило бы выстраивание отношений между американским лидером и представителями деловой элиты.