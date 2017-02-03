Заявивший о бесполезности санкций против РФ финансист не получил пост советника Трампа

Скарамуччи: санкции имели обратный эффект, так как русские готовы есть снег, чтобы выжитьПерейти в раздел Интервью
Нестеров стал 16-м россиянином, забросившим шайбу в составе "Монреаля" в НХЛСпорт 3 февраля, 4:04
"Ведомости": кабмин РФ рассматривает возможность производства лекарств в обход патентовОбщество 3 февраля, 3:52
Президент "Лос-Анджелес Лейкерс" пригласила Мэджика Джонсона на пост советникаСпорт 3 февраля, 3:31
"Известия": к WikiLeaks попала переписка Хиллари Клинтон и Эмманюэля МакронаМеждународная панорама 3 февраля, 3:16
Рэпер 50 Cent решением суда перестал быть банкротомКультура 3 февраля, 3:12
СМИ: Мэттью Макконахи призвал Голливуд перестать враждовать с ТрампомКультура 3 февраля, 2:52
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территорииПолитика 3 февраля, 2:18
Основатель Uber вышел из консультативной группы при президенте СШАЭкономика и бизнес 3 февраля, 1:32
Guardian: Фэллон заявил, что РФ стремится ослабить НАТОМеждународная панорама 3 февраля, 1:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК/ВАШИНГТОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков, Андрей Шитов/. Американский финансист Энтони Скарамуччи, который в январе заявил, что западные санкции против РФ имели обратный эффект из-за характера россиян, пока не получил назначения на пост советника президента США Дональда Трампа по взаимодействию между администрацией и бизнесом в аппарате Белого дома, как ожидалось ранее.
Это подтвердили ТАСС в четверг в пресс-службе Белого дома.
"В настоящее время он не занимает никаких должностей" в аппарате Белого дома, сказал о Скарамуччи сотрудник пресс-службы. Вместе с тем, он не исключил, что, когда будут улажены все остающиеся вопросы, финансист может быть назначен на какой-либо пост.
Газета The Washington Post ранее отмечала, что заняв должность советника президента по взаимодействию между администрацией США и бизнесом в аппарате Белого дома, Скарамуччи стал бы одним из наиболее влиятельных помощников Трампа. В его обязанности, в частности, входило бы выстраивание отношений между американским лидером и представителями деловой элиты.