Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили участие Майкла Пенса

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Организаторы Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая пройдет в столице Баварии 17-19 февраля, подтвердили участие в ней вице-президента США Майкла Пенса. Об этом сообщается в пятницу на официальной странице мероприятия в сети микроблогов Twitter.
"Мы с нетерпением ждем вашего участия в конференции и приветствуем вас в Мюнхене, вице-президент Пенс", - говорится в заявлении. Ранее сам политик на своей странице в Twitter сообщил, что договорился об участии в саммите во время встречи с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем в Вашингтоне. Вице-президент США объявил о намерениях поделиться в Мюнхене взглядами новой американской администрации на трансатлантическое партнерство.
We look forward to welcoming you in Munich for #MSC2017, @VP Pence! https://t.co/35aTABHEd9— Security Conference (@MunSecConf) 3 февраля 2017 г.
Свое участие в мероприятии уже подтвердили министры обороны и национальной безопасности США Джеймс Мэттис и Джон Келли. Делегацию членов Конгресса США, в которую войдут более десяти парламентариев, возглавят, как ожидается, сенаторы Джон Маккейн и Шелдон Уайтхаус.
Всего, по данным организаторов, в конференции примут участие свыше 500 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. В центре внимания будут находиться такие темы, как отношения России и Запада, украинский кризис, сотрудничество стран ЕС в сфере безопасности и обороны, ситуация на Ближнем Востоке, борьба с международным терроризмом, обстановка на Корейском полуострове и многие другие.