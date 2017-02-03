В Белоруссии могут отменить резонансный декрет "О тунеядцах"

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Получивший в Белоруссии широкий общественный резонанс декрет "О тунеядцах" может быть отменен. Такое мнение высказал белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с журналистами.

"Если мы придем к выводу, что это анахронизм, мы его отменим, но не спешите, может, он еще много полезного привнесет в нашу жизнь", - сказал Лукашенко, признав, что "люди восприняли декрет остро". Он добавил, что документ касается небольшого числа населения, а против него выступает лишь активная его часть.

Декрет президента Белоруссии "О предупреждении социального иждивенчества" появился в апреле 2015 года и сразу вызвал критику и оживленные дискуссии в разных слоях общества. Документ, получивший название "декрет о тунеядцах", устанавливает налог в размере 20 базовых величин (более $200) для граждан республики, а также для постоянно проживающих в стране иностранцев и лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней в году.

По мнению правозащитников, документом, по сути, вводится практика принудительного труда под угрозой наказания, что противоречит конституции. Ряд профсоюзов и партий развернули кампанию по сбору подписей за отмену нашумевшего указа. Принято решение провести 15 марта, в день конституции, в Минске марш за отмену декрета.