СМИ: ЕС намерен организовать международную конференцию по Сирии

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РИМ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. ЕС намерен организовать международную конференцию по мирному урегулированию в Сирии. Об этом сообщила Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини в интервью газете Corriere della Sera.
"Мы работаем над организацией международной мирной конференции весной, в центре которой будут вопросы сирийского урегулирования. Восстановление (этой) страны требует огромных средств, но никто не будет их выделять, не будучи уверенным в крепком внутреннем диалоге и взаимодействии представителей всех (сирийских) сил", - сказала Могерини.
Она выразила уверенность, что мирный процесс в Сирии может быть достигнут "при постоянной координации сил Брюсселя, Москвы, ООН и Вашингтона".
Глава европейской дипломатии также указала, что "Америка не может представлять угрозу Европе". "Наши связи гораздо более глубокие и сильней любой администрации", - отметила Могерини.