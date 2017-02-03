Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: ЕС намерен организовать международную конференцию по Сирии

Международная панорама
3 февраля, 13:06 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
Федерика Могерини в интервью Corriere della Sera заявила, что мирный процесс в Сирии может быть достигнут при постоянной координации сил Брюсселя, Москвы, ООН и Вашингтона
Поделиться
Материал из 1 страницы

РИМ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. ЕС намерен организовать международную конференцию по мирному урегулированию в Сирии. Об этом сообщила Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини в интервью газете Corriere della Sera.

"Мы работаем над организацией международной мирной конференции весной, в центре которой будут вопросы сирийского урегулирования. Восстановление (этой) страны требует огромных средств, но никто не будет их выделять, не будучи уверенным в крепком внутреннем диалоге и взаимодействии представителей всех (сирийских) сил", - сказала Могерини.

Она выразила уверенность, что мирный процесс в Сирии может быть достигнут "при постоянной координации сил Брюсселя, Москвы, ООН и Вашингтона".

Глава европейской дипломатии также указала, что "Америка не может представлять угрозу Европе". "Наши связи гораздо более глубокие и сильней любой администрации", - отметила Могерини.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Могерини, Федерика
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Незаконный форпост: снос поселения на Западном берегу Иордана
12
Последствия обстрела в Донецке
11
Демоны Страны Басков: языческий карнавал на севере Испании
Интересное
14 лучших фото недели: хаски за рулем, шампанское под водой и беженцы в золоте
Друзья навсегда: модная история Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лукашенко: Белоруссия может обойтись без российской нефти
2
ФССП о новой схеме отмывания денег: мы не проверяем решения судов
3
Лукашенко считает, что Россия нарушила договор о границе
4
Киттель требует дисквалифицировать ударившего его велогонщика Гривко на полгода
5
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
6
Скончалась старейшая актриса России Зоя Булгакова
7
Лукашенко: Белоруссия обратилась в суд по поводу нефтегазового спора с РФ
Темы дня
Реклама