СМИ: США подтвердили, что острова Сенкаку попадают под договор о безопасности с Японией

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ТОКИО, 3 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Острова Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора Токио и Пекина, попадают под действие пятой статьи Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией от 1960 года. Как сообщил телеканал NHK, это подтвердил в пятницу глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ.
Стороны также договорились о взаимодействии в вопросе передислокации авиабазы корпуса морской пехоты США Футэмма из японского города Гинован в район Хэноко (префектура Окинава).
Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией был заключен в 1960 году. Согласно пятой статье этого документа, каждая из сторон расценивает любую военную агрессию против союзника как угрозу своей национальной безопасности и вправе действовать в связи с этим в соответствии с положениями собственной конституции.
Территориальный спор по поводу Сенкаку (Дяоюйдао) между КНР и Японией обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио в одностороннем порядке объявил о покупке этих островов у частных владельцев. После этого в Китае прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами. С тех пор Пекин регулярно направляет свои корабли и катера в прилегающие к архипелагу воды, иногда они заходят в зону, которую Токио считает своими территориальными водами.