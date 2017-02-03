Чешский премьер нецензурно обвинил министра финансов в неуплате налогов

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ПРАГА, 3 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка считает, что чешский министр финансов, миллиардер Андрей Бабиш обманул налоговую систему страны, избежав уплаты фискальных сборов. Такое мнение в нецензурной форме он выразил на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
"Андрей Бабиш основательно ... (нецензурный глагол, синонимичный слову "обманул". - прим. ТАСС) чешское государство", - написал премьер.
Ne, můj FB opravdu nikdo nenapadl :) Ano, A. Babiš skutečně český stát nešetřil. A je dobré to říci naplno: https://t.co/tNJ8JE7nJH— Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) 3 февраля 2017 г.
Впоследствии в сети микроблогов Twitter Соботка подчеркнул, что специально выразил свою точку зрения таким способом. "Мой аккаунт в Facebook действительно никто не взломал. Да, Андрей Бабиш действительно чешское государство не жалел. Об этом надо сказать, как оно есть", - пояснил премьер.
Он обвинил министра финансов, являющегося также первым вице-премьером, в махинациях с государственными ценными бумагами. Бабиш, чье состояние, согласно данным журнала Forbes, оценивалось в 2016 году в $2,5 млрд, использовал, по версии Соботки, для обогащения пробелы в чешском законодательстве и не платил налоги на доходы, полученные в результате оборота этих ценных бумаг. Премьер назвал члена своего кабинета лицемером, уклоняющимся от уплаты налогов и одновременно изображающим борьбу с этим явлением в обществе.
По оценкам чешских политологов, столь резкое высказывание обычно сдержанного в выражениях Соботки связано с предстоящими осенью в Чехии парламентскими выборами.
Премьер возглавляет правящую Чешскую социал-демократическую партию. Ее популярность среди избирателей, согласно последним опросам населения, снижается. Вице-премьер возглавляет основанное им центристское движение АНО, поддержка которого в чешском обществе растет. Согласно прогнозам, именно АНО имеет наибольшие шансы на победу на предстоящих выборах.