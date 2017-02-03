Белоруссия ведет переговоры с Китаем о привлечении кредита в $700 млн

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Белоруссия ведет переговоры с Китаем о привлечения кредита в $700 млн. Об этом заявил сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами.

"Мы ведем переговоры с Китаем о привлечении кредита в $700 млн для проектов малого и среднего бизнеса", - сказал Лукашенко. Он высказал надежду, что договоренности будут достигнуты.