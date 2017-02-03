Трамп: действия радикалов подчеркивают необходимость возврата США к былому величию

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Действия радикалов и хулиганов различного рода лишь подчеркивают необходимость возврата Соединенных Штатов к былому величию, считает президент США Дональд Трамп.

"Профессиональные анархисты, уголовные элементы и проплаченные демонстранты доказывают правоту миллионов людей, проголосовавших за то, чтобы "Вновь сделать Америку великой!" - говорится в заявлении президента, опубликованном на его странице в Twitter.

Professional anarchists, thugs and paid protesters are proving the point of the millions of people who voted to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 февраля 2017 г.

Таким образом Трамп отреагировал на многочисленные акции протеста против его избрания на пост президента, практически непрерывно проводимые в стране различными общественными и политическими организациями со дня инаугурации нового руководителя администрации, 20 января. Ранее президент неоднократно заявлял о том, что все эти "демонстрации несогласных" организованы теми силами, которые не хотят "восстановления Соединенных Штатов" на основе сохранения традиционных ценностей и отстаивания прежде всего американских интересов.