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Трамп: действия радикалов подчеркивают необходимость возврата США к былому величию

Международная панорама
3 февраля, 15:49 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, февраля. /ТАСС
Ранее президент уже заявлял о том, что "демонстрации несогласных" организованы теми силами, которые не хотят "восстановления Соединенных Штатов"
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ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Действия радикалов и хулиганов различного рода лишь подчеркивают необходимость возврата Соединенных Штатов к былому величию, считает президент США Дональд Трамп.

"Профессиональные анархисты, уголовные элементы и проплаченные демонстранты доказывают правоту миллионов людей, проголосовавших за то, чтобы "Вновь сделать Америку великой!" - говорится в заявлении президента, опубликованном на его странице в Twitter.

Таким образом Трамп отреагировал на многочисленные акции протеста против его избрания на пост президента, практически непрерывно проводимые в стране различными общественными и политическими организациями со дня инаугурации нового руководителя администрации, 20 января. Ранее президент неоднократно заявлял о том, что все эти "демонстрации несогласных" организованы теми силами, которые не хотят "восстановления Соединенных Штатов" на основе сохранения традиционных ценностей и отстаивания прежде всего американских интересов.

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