Трамп: действия радикалов подчеркивают необходимость возврата США к былому величию

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ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Действия радикалов и хулиганов различного рода лишь подчеркивают необходимость возврата Соединенных Штатов к былому величию, считает президент США Дональд Трамп.
"Профессиональные анархисты, уголовные элементы и проплаченные демонстранты доказывают правоту миллионов людей, проголосовавших за то, чтобы "Вновь сделать Америку великой!" - говорится в заявлении президента, опубликованном на его странице в Twitter.
Professional anarchists, thugs and paid protesters are proving the point of the millions of people who voted to MAKE AMERICA GREAT AGAIN!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 февраля 2017 г.
Таким образом Трамп отреагировал на многочисленные акции протеста против его избрания на пост президента, практически непрерывно проводимые в стране различными общественными и политическими организациями со дня инаугурации нового руководителя администрации, 20 января. Ранее президент неоднократно заявлял о том, что все эти "демонстрации несогласных" организованы теми силами, которые не хотят "восстановления Соединенных Штатов" на основе сохранения традиционных ценностей и отстаивания прежде всего американских интересов.