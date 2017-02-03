Гражданин Румынии задержан в аэропорту Франкфурта по подозрению в подготовке теракта

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БЕРЛИН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Правоохранительные органы ФРГ задержали в международном аэропорту Франкфурта-на-Майне гражданина Румынии, подозреваемого в подготовке теракта на территории Германии. Об этом сообщила прокуратура города Карлсруэ.
Задержание осуществили в четверг, 2 февраля, сотрудники полиции и земельного ведомства по уголовным делам. Ранее прокуратура выдала ордер на арест 21-летнего мужчины, предполагаемого исламиста, "по подозрению в подготовке преступления, представляющего угрозу госбезопасности".
По данным следствия, задержанный делился в интернете информацией, касающейся подготовки теракта, с другими лицами. При попытке вылететь в Румынию он был задержан. В квартире подозреваемого были проведены обыски, полиция конфисковала в том числе носители информации, которые в настоящее время изучают.