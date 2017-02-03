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США ввели новые санкции в отношении Ирана

Международная панорама
3 февраля, 18:09 UTC+3
Ограничительные меры коснулись 13 физических лиц и 12 организаций
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Материал из 1 страницы
Здание министерства финансов США

Здание министерства финансов США

© AP Photo/Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. США добавили в санкционные списки по Ирану 13 человек, включая иностранных граждан, и 12 организаций. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на сайте американского министерства финансов.

Данные ограничения вводятся против тех, кто причастен к программе разработки Тегераном баллистических ракет или же каким-либо образом оказывает поддержку Корпусу "стражей исламской революции" (элитные части иранских ВС). В списки, в частности, были включены уроженец Ливана Яхья аль-Хадж, выходец из Кувейта Мухаммед Абдель Амир Фархат и гражданин КНР Цинь Сяньхуа.

Среди организаций оказалась базирующаяся в Китае добывающая компания Cosailing Business Trading Company Limited, а также структуры, офисы которых расположены в Иране, Ливане и Объединенных Арабских Эмиратах.

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