Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Иран призвал США поддержать мирную инициативу РФ и Турции по Сирии

Международная панорама
4 февраля, 0:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
При этом он скептически оценил способности США изменить подход к сирийскому кризису
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут присоединиться к Ирану, России и Турции в качестве одного из игроков мирной инициативы по урегулированию конфликта в Сирии. Об этом заявил в интервью телеканалу RT Хусейн Амир Абдоллахиан, советник по международным делам председателя иранского парламента Али Лариджани.

Читайте также новости по теме:
Кризис в Сирии
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Лавров назвал проект конституции Сирии попыткой нащупать точки соприкосновения
Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиудар по складам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже

"Если американцы захотят или Америка Трампа захочет играть конструктивную роль в урегулировании сирийского кризиса, то она может внести свой вклад в качестве одного из игроков в рамках плана ООН или трехстороннего плана Тегеран - Москва - Анкара", - заявил Абдоллахиан.

В то же время он скептически оценил способности США изменить подход к сирийскому кризису. По словам Абдоллахиана, куда бы ни приходили США, они "не приносили с собой ничего, кроме проблем".

Министры иностранных дел России, Турции и Ирана Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф 20 декабря 2016 года провели в Москве переговоры по Сирии, по итогам которых было принято совместное заявление. В документе шла речь, в частности, о необходимости добиваться распространения режима прекращения боевых действий на всей сирийской территории.

23-24 января в Астане при участии стран - гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) прошли переговоры представителей вооруженной сирийской оппозиции и правительства Сирии. В них также участвовали команда спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и посол США в Казахстане Джордж Крол в качестве наблюдателя.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане Встреча глав МИД России, Сирии и Ирана
Страны
США Иран Сирия Турция Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
10
СМИ: все посетители благополучно покинули Лувр после инцидента с нападением на военных
7
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в Будапеште
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
14 лучших фото недели: хаски за рулем, шампанское под водой и беженцы в золоте
Друзья навсегда: модная история Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК подтвердил обнаружение тела пропавшей в конце января Натальи Меламед
2
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
3
Фильм немецкого журналиста о жизни в Донецке показали в Берлине
4
Россия с 6 февраля запрещает поставки говядины из Минской области
5
Лукашенко рассказал о положении Белоруссии и об отношениях с Россией
6
СК пока не подтверждает обнаружение пропавшей в конце января Натальи Меламед
7
Пограничное состояние: что означает введение погранзоны между РФ и Белоруссией
Темы дня
Реклама