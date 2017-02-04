СМИ: Иран призвал США поддержать мирную инициативу РФ и Турции по Сирии

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут присоединиться к Ирану, России и Турции в качестве одного из игроков мирной инициативы по урегулированию конфликта в Сирии. Об этом заявил в интервью телеканалу RT Хусейн Амир Абдоллахиан, советник по международным делам председателя иранского парламента Али Лариджани.

"Если американцы захотят или Америка Трампа захочет играть конструктивную роль в урегулировании сирийского кризиса, то она может внести свой вклад в качестве одного из игроков в рамках плана ООН или трехстороннего плана Тегеран - Москва - Анкара", - заявил Абдоллахиан.

В то же время он скептически оценил способности США изменить подход к сирийскому кризису. По словам Абдоллахиана, куда бы ни приходили США, они "не приносили с собой ничего, кроме проблем".

Министры иностранных дел России, Турции и Ирана Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф 20 декабря 2016 года провели в Москве переговоры по Сирии, по итогам которых было принято совместное заявление. В документе шла речь, в частности, о необходимости добиваться распространения режима прекращения боевых действий на всей сирийской территории.

23-24 января в Астане при участии стран - гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) прошли переговоры представителей вооруженной сирийской оппозиции и правительства Сирии. В них также участвовали команда спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и посол США в Казахстане Джордж Крол в качестве наблюдателя.