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Военные США в качестве доказательства успеха рейда в Йемене представили старое видео

Международная панорама
4 февраля, 0:27 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
В сообщении CENTCOM говорилось о том, что во время операции спецназ ВМС США ликвидировал нескольких главарей группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове"
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ВАШИНГТОН, 4 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в качестве примера захваченных в ходе контртеррористического рейда 29 января в Йемене материалов представило видео, которое, как выяснилось, было снято 10 лет назад.

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В сообщении CENTCOM  говорилось о том, что во время операции спецназ ВМС США ликвидировал нескольких главарей группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (запрещена в РФ). К заявлению была прикреплена ссылка на фрагмент одной из видеозаписей, которые якобы были обнаружены в штабе экстремистов. В кадре человек в маске рассказывает о том, как сделать взрывчатку.

Однако, как сразу определили местные издания, данный ролик был выложен в сеть еще в 2007 году. Пентагон сразу же удалил данные материалы. Был отменен и ранее запланированный телефонный брифинг, посвященный рейду.

"Мы не хотели, чтобы показалось, будто бы мы пытаемся предъявить старую запись", - сказал журналистам официальный представитель CENTCOM полковник Джон Томас. По его словам, это произошло "из-за нехватки времени на то, чтобы все тщательно проанализировать". "Мы пытаемся представить пример того, что было найдено в ходе рейда", - заверил он.

В ходе операции был убит боец спецназа ВМС США Уильям Оуэнс, несколько его сослуживцев получили ранения. Позже в CENTCOM признали, что во время нанесения ударов с воздуха для прикрытия американских военных могли погибнуть гражданские лица, включая детей.

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