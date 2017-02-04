Военные США в качестве доказательства успеха рейда в Йемене представили старое видео

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ВАШИНГТОН, 4 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в качестве примера захваченных в ходе контртеррористического рейда 29 января в Йемене материалов представило видео, которое, как выяснилось, было снято 10 лет назад.
В сообщении CENTCOM говорилось о том, что во время операции спецназ ВМС США ликвидировал нескольких главарей группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (запрещена в РФ). К заявлению была прикреплена ссылка на фрагмент одной из видеозаписей, которые якобы были обнаружены в штабе экстремистов. В кадре человек в маске рассказывает о том, как сделать взрывчатку.
Однако, как сразу определили местные издания, данный ролик был выложен в сеть еще в 2007 году. Пентагон сразу же удалил данные материалы. Был отменен и ранее запланированный телефонный брифинг, посвященный рейду.
"Мы не хотели, чтобы показалось, будто бы мы пытаемся предъявить старую запись", - сказал журналистам официальный представитель CENTCOM полковник Джон Томас. По его словам, это произошло "из-за нехватки времени на то, чтобы все тщательно проанализировать". "Мы пытаемся представить пример того, что было найдено в ходе рейда", - заверил он.
В ходе операции был убит боец спецназа ВМС США Уильям Оуэнс, несколько его сослуживцев получили ранения. Позже в CENTCOM признали, что во время нанесения ударов с воздуха для прикрытия американских военных могли погибнуть гражданские лица, включая детей.