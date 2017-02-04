Итальянские меценаты оплатили протез жительнице Горловки, потерявшей руку при обстрелах

РИМ, 4 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянские благотворители оплатили протезирование женщине из Донецкой области, потерявшей руку при бомбардировках Горловки в мае 2015 года. Об этом ТАСС сообщил в субботу президент итальянской благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей" Эннио Бордато, при усилиях которого удалось собрать средства на дорогостоящее лечение.

"Анна Тув потеряла мужа, дочь, дом. Но у нее остались еще двое маленьких детей - трех и полутора лет. С середины прошлого месяца она находится в Болонье, где ей был сделан персональный протез, и в следующую субботу она вернется на родину", - рассказал Бордато. По его словам, она получила микроэлектрический протез последнего поколения.

Он добавил, что историю женщины узнал из российских электронных СМИ и сразу начал сбор средств. "Всего за три недели нам удалось собрать почти €26 тыс.", - сказал собеседник агентства. Однако сложность, по его словам, заключалась в том, чтобы привезти женщину в Италию.

"У нее не было действительного документа для получения визы на въезд в нашу страну. От итальянских и международных инстанций помощь получить не удалось, и только благодаря МИД России и посольству РФ в Италии Анне удалось быстро присвоить статус беженца, на основании чего ей было выдано разрешение на въезд для лечения", - рассказал Бордато.

Его ассоциация, основанная в 2001 году и ставшая одной из первых иностранных организаций, оказавших помощь детям Беслана после теракта в школе в 2004 году (Бордато удостоен почетного гражданства Беслана), уже не первый раз помогает пострадавшим от военных действий в Горловке. "Мы собираем деньги в пользу детей, получивших ранения, оставшихся сиротами или без крова над головой. У нас есть связи с местной больницей и детскими учреждениями", - рассказал Бордато.

Кроме того, его ассоциация сотрудничает с детскими больницами в Архангельске, Волгограде и московской Российской детской клинической больницей. С началом военного конфликта на востоке Украины Бордато старается делать вклад в оказание помощи пострадавшим там детям, а в Италии ведет информационно-разъяснительную работу о реальном положении вещей, что нередко замалчивается в официальных СМИ. Ассоциация неоднократно публично призывала власти Италии отказаться от санкционной политики в отношении РФ, а также осуждала киевское правительство за преступления на Донбассе.