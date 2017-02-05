ВВС коалиции во главе с США увеличат число авиаударов по позициям ИГ в Ираке

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 5 февраля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. ВВС международной коалиции продолжат оказывать помощь правительству Ирака в операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), в частности намерены "увеличить интенсивность авиаударов по позициям боевиков". Об этом заявил в воскресенье командующий международной операцией против ИГ в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд на встрече в Багдаде с недавно назначенным министром обороны республики Ирфаном аль-Хаяли.

Как отмечает новостной портал Shafaq News, это первый визит представителя командования коалиции, ведомой США, с момента вступления в должность президента Дональда Трампа и назначения новым главой Минобороны Ирака Ирфана аль-Хаяли. Во время разговора Таунсенд подчеркнул, что Вашингтон и его союзники по контртеррористическому альянсу "продолжат оказывать поддержку Багдаду в борьбе с террором в области подготовки военнослужащих, поставки вооружения, а также обмена информацией".

По имеющейся информации, стороны обсудили новый этап освободительной операции на севере Ирака по восстановлению контроля над последним оплотом ИГ - Западным Мосулом, где в плену у террористов, по подсчетам ООН, находятся более 700 тыс. мирных граждан.

Наземная фаза операции по освобождению Мосула, более двух лет удерживаемого ИГ, стартовала 17 октября прошлого года. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Поддержку с воздуха оказывают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США. 24 января командование ВС Ирака объявило о полном освобождении от террористов восточной части города.

По сведениям газеты Al-Hayat, наступление на западные кварталы будет сосредоточено в двух направлениях - южном со стороны мосульского аэропорта и с востока. Отмечалось, что наибольшую сложность представляет восточный фронт, так как перед отступлением экстремисты подорвали все пять мостов, соединявших западный и восточный берег реки Тигр, протекающей в Мосуле. Для переброски сил будут использованы понтонные переправы, предоставленные международной коалицией.