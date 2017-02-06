СМИ: КНДР в интересах самообороны не откажется от укрепления ядерных сил

ПХЕНЬЯН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Пхеньян будет "по-прежнему наращивать ядерные силы в интересах самообороны". С таким предупреждением в адрес администрации президента США Дональда Трампа выступила центральная газета КНДР "Нодон синмун".

Путем укрепления оборонного, в том числе ядерного потенциала, считает издание, КНДР "сможет срывать провокационные действия Соединенных Штатов и их марионеток, обеспечивать мир на Корейском полуострове и добиваться объединения Севера и Юга". Газета утверждает, что КНДР "превратилась в державу, обладающую ядерным оружием, несмотря на беспрецедентные трудности". "Нашу страну не запугать санкциями, давлением или угрозой войны", - подчеркивает "Нодон синмун".

КНДР "будет по-прежнему осуществлять курс на параллельное развитие экономики и укрепление ядерных сил сдерживания, чтобы надежно защищать суверенитет и достоинство страны, обеспечивать безопасность на Корейском полуострове и во всем мире", - резюмирует издание.

Ранее Пхеньян неоднократно требовал от Вашингтона официально признать КНДР ядерной державой.