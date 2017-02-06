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Итоги встречи по Сирии в Астане озвучат во второй половине дня 6 февраля

Международная панорама
6 февраля, 9:11 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 6, февраля. /ТАСС
В настоящее время в столице Казахстана в закрытом формате проходит заседание совместной оперативной группы РФ, Турции и Ирана по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Сирии
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АСТАНА, 6 февраля. /ТАСС/. Официальные итоги технической встречи по сирийскому урегулированию, проходящей 6 февраля в Астане, будут озвучены во второй половине дня. Об этом сообщили в МИД Казахстана.

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"Сегодня, 6 февраля, ориентировочно в 17:30 по местному времени (14:30 мск) на площадке Службы центральных коммуникаций в здании "Казмедиа центра" состоится брифинг по итогам международной технической встречи по сирийскому урегулированию", - говорится в распространенной внешнеполитическим ведомством республики информации.

В настоящее время в Астане в закрытом формате продолжается заседание совместной оперативной группы России, Турции и Ирана по контролю за соблюдением режима прекращения боевых действий в Сирии, которая началась здесь в 10:00 по местному времени (07:00 мск). Во встрече также принимают участие представители ООН. Ранее источник, близкий к переговорам, сообщил, что в заседании примут участие представители Иордании.

Как сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков, "на повестке дня стоит рассмотрение вопросов соблюдения режима прекращения боевых действий, обсуждение предложений вооруженной сирийской оппозиции об укреплении прекращения огня, определение конкретных параметров применения режима прекращения боевых действий". "Речь идет о создании трехстороннего контроля за режимом прекращения огня, договоренность о котором была достигнута на переговорах в Астане 23-24 января текущего года", - напомнил он.

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