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В Испании начался суд над экс-главой Каталонии за организацию опроса о независимости

Международная панорама
6 февраля, 11:26 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева
Ранее Артур Мас заявлял о своей готовности обратиться в ЕСПЧ, если его не устроит вердикт суда
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Артур Мас

Артур Мас

© EPA/TONI ALBIR

МАДРИД, 6 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Суд над бывшим председателем правительства Каталонии Артуром Масом за организацию опроса населения о независимости стартовал в Испании.

Экс-главу автономной области обвиняют в злоупотреблении властью и неповиновении органам правопорядка. Вместе с Масом на скамье подсудимых оказались бывшая вице-премьер Каталонии Жоана Ортега и экс-советник по образованию Ирен Ригау. Прокуратура требует лишить экс-главу области права занимать государственные должности в течение 10 лет, но не просит о тюремном заключении. Ожидается, что трое подозреваемых дадут показания в Высшем суде Каталонии, слушания продлятся до 10 февраля.

В знак поддержки политиков тысячи человек пришли к зданию суда. Собравшиеся скандируют "независимость", многие принесли с собой "эстеладу" - неофициальный флаг каталонских земель, который является символом сторонников выхода автономной области из состава Испании. Свою поддержку Масу также выразил действующий глава Каталонии Карлес Пучдемон и другие региональные политики, которые вместе с подозреваемыми прошли по улицам Барселоны до здания суда.

Ранее, комментируя данный процесс, бывший каталонский премьер обещал, что, если его не устроит вердикт суда, он готов обратиться в Европейский суд по правам человека. По мнению Маса, нельзя считать преступлением желание "слушать людей". В этой связи он назвал опрос населения области "огромным праздником демократии".

Каталония

Каталония - автономное сообщество на северо-востоке Испании. В последние годы в регионе значительно усилились сепаратистские настроения. Так, 9 ноября 2014 года в автономии состоялся опрос населения о суверенитете, на который были вынесены два вопроса: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала государством?" и (в случае утвердительного ответа) "Хотите ли вы, чтобы это государство было независимым?".

Свое мнение тогда выразили 2,3 млн человек (около 30% имевших право голоса), из которых 80,76% дали утвердительный ответ на оба вопроса. Позже Конституционный суд Испании признал этот опрос противоречащим основному закону страны.

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