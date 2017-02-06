"Демократический фронт" пригрозил референдумом по вопросу вступления Черногории в НАТО

БЕЛГРАД, 6 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Оппозиционная партийная коалиция "Демократический фронт" проведет референдум по вопросу вступления Черногории в Североатлантический альянс, если власть будет настаивать на вступлении страны в НАТО. Об этом заявил лидер коалиции Андрия Мандич, выступая в парламенте.

"Если власть продолжит курс на вступление, мы проведем референдум", - заявил он. Ранее Мандич говорил, что, по его мнению, лучшей датой для референдума о вступлении в НАТО стало бы 24 марта - годовщина начала бомбардировок Югославии силами альянса в 1999 году.

Власти Черногории заявляют о своем желании вступить в Европейский союз и в НАТО, не взирая на негативное отношение большинства населения к военному блоку. Причем в низкой популярности НАТО в стране, которую альянс совсем недавно бомбил, правящая партия стремится обвинить "российское влияние".

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пожаловался на усиление влияния России в странах Балканского региона. "Мы видим рост влияния России в регионе, мы это видим как в Черногории, так и в Сербии. Видим российское вмешательство в политический процесс перед выборами в Черногории. Мы следим за этим очень внимательно, работаем с нашими партнерами на уровне секретных служб, конечно же мы работаем с партнерами НАТО в регионе, включая Черногорию и других, ситуация анализируется спецслужбами", - заявил Столтенберг.

В то же время замглавы МИД РФ Алексей Мешков в беседе с лидерами черногорского "Демократического фронта" Миланом Кнежевичем и Андрием Мандичем заявил, что искусственное втягивание Черногории в блок НАТО чревато глубоким расколом общества этой страны. "Черногорским собеседникам была изложена принципиальная позиция России относительно контрпродуктивности расширения НАТО и искусственного втягивания в этот блок Черногории, - говорится в сообщении. - Глубокий раскол в черногорском обществе по данному вопросу чреват дальнейшей дестабилизацией положения в этой стране. Выражено понимание точки зрения лидеров "Демократического фронта" о необходимости максимального учета мнения граждан и проведения в этих целях референдума о членстве Черногории в НАТО".

В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что в ходе беседы "состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах российско-черногорских отношений на современном этапе".