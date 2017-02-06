В Белграде прошло заседание суда по теме преступлений в Сребренице

БЕЛГРАД, 6 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Очередное заседание Отдела по военным преступлениям Высшего суда в Белграде, посвященное Сребренице, прошло в понедельник в Белграде. Заместитель прокурора Миолюб Виторович представил подробности обвинительного заключения, а также зачитал список погибших, сообщает агентство TANJUG.

Согласно обвинительному заключению, восемь подсудимых во главе с Неделько Милидраговичем обвиняются в убийстве 1313 человек 14 июля 1995 года в селе Кравица вблизи Сребреницы.

На предварительном слушании, которое состоялось в октябре в закрытом режиме, все обвиняемые отрицали свою вину. На последующих заседаниях защита обвиняемых сможет подробно изложить свою версию трагедии.

Трагедия в Сребренице

После выхода Республике Сербской (РС) из состава Югославии в Сребренице велись военные действия между сербами, хорватами и бошняками-мусульманами. В 1992 году город заняли боснийские мусульмане. По некоторым данным до 1995 года они уничтожили здесь несколько тысяч сербов из мирного населения. В июле 1995 года в город вошли войска РС под командованием генерала Ратко Младича, который организовал оттуда эвакуацию мусульман.

По данным западных СМИ, в ходе эвакуации начались массовые расстрелы бошняков, но официальных подтверждений данного факта нет. Утверждается, что были убиты от 500 до 8 тысяч человек, включая гражданских лиц и подростков.

Международный уголовный трибунал для бывшей Югославии (МТБЮ) назвал события в Сребренице геноцидом и обвинил в причастности к ним порядка 20 человек, главным образом сербов. Большинство из них были приговорены к длительным срокам заключения. В феврале 2007 года убийства в Сребренице были признаны геноцидом Международным судом ООН. Россия, неоднократно критиковавшая МТБЮ за политическую пристрастность, в июле 2015 года наложила вето на резолюцию СБ ООН, содержащую осуждение "преступления геноцида, которое было совершено в Сребренице".