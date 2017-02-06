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Могерини: ЕС продолжит помогать Украине реализовывать реформы в стране

Международная панорама
6 февраля, 20:49 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Ася Арутюнян
Глава дипломатии Евросоюза подчеркнула, что Европа сосредоточит свою помощь на улучшении условий жизнь населения Украины
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БРЮССЕЛЬ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Евросоюз продолжит помогать Украине в реализации реформ в стране. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел 28 стран сообщества в Брюсселе.

"Мы фокусируемся на поддержке реформ, особые усилия направлены на реформирование социально-экономической сферы, а также на борьбу с коррупцией", - сказала она.

Кроме того, по ее словам, ЕС сосредоточит свою помощь на улучшении условий жизнь населения Украины. "ЕС продолжит поддерживать Украину, с особым фокусом на оказании услуг населению и усилиях, направленных на улучшение условий жизни людей", - отметила она.

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