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Во фракции Тимошенко занялись отставкой украинского правительства

Международная панорама
6 февраля, 22:38 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 6, февраля. /ТАСС
Проект постановления об отставке кабинета министров во главе с Владимиром Гройсманом будет внесен в парламент Украины 7 февраля
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КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Фракция партии "Батькивщина" в Верховной раде во вторник, 7 февраля, внесет в парламент проект постановления об отставке действующего правительства во главе с Владимиром Гройсманом. Об этом в понедельник в эфире телеканала Newsone заявила лидер Юлия Тимошенко.

"Мы завтра вносим проект постановления про отставку правительства Гройсмана. Подпишет наша фракция, мы обратимся ко всем депутатам и будем просить, чтобы они подписали.", - сказала она.

Для того, чтобы сформировать новое правительство, по словам Тимошенко, в документе будет пункт, отменяющий ныне действующее решение парламента, по которому правительство Гройсмана имеет право работать год от момента избрания. "Но перезапустить не на кошельковых людей администрации президента, не на людей, которое ни разу не работали в экономике и не знают, что это такое, а перезагрузить на людей, которые умеют, знают, могут нести ответственность и будут работать как раз для страны", - подчеркнула политик.

На Украине в феврале 2016 года начался серьезный политический кризис после того, как депутаты Верховной рады не смогли отправить правительство Арсения Яценюка в отставку. Из коалиции в Раде вышли сразу несколько фракций, и она утратила необходимые для ее существования 226 голосов. Депутаты начали активно поднимать вопрос проведения досрочных парламентских выборов. Однако глава государства Петр Порошенко заявил, что распустит парламент лишь в крайнем случае, также против досрочных выборов выступили руководители фракций в украинском парламенте.

Кризис был урегулирован после того, как Яценюк ушел в отставку, а его пост занял бывший спикер парламента Владимир Гройсман. Эксперты фонда "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" оценили деятельность нового кабинета министров на 4,6 балла из 10, при этом сам премьер Владимир Гройсман удостоился оценки в 5,3 балла. В исследовании фонда указывается, что ключевыми экономическими достижениями стали преобразования в энергетике, установление рыночных цен на газ для всех категорий потребителей, либерализация рынка лекарств, а также восстановление диалога с международными финансовыми организациями.

В то же время неудачами правительства названы кадровая политика, определенные провалы в социальных вопросах в связи с ростом тарифов, а также скомпрометированность руководства Государственной фискальной службы.

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Персоны
Тимошенко, Юлия Владимировна Гройсман, Владимир Борисович
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