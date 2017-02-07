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Tesla и SpaceX присоединились к компаниям, выступивших против указа Трампа о беженцах

Международная панорама
7 февраля, 2:27 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Документ был представлен в суд в воскресенье от имени примерно сотни крупных американских компаний, включая корпорации Apple, Google и Microsoft
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НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американские компании Tesla и SpaceX, главой которых является предприниматель Илон Маск, присоединились к экспертному юридическому обоснованию, поданному в апелляционный суд в Сан-Франциско (штат Калифорния), где рассматривается дело, связанное с указами президента США Дональда Трампа по ограничению иммиграции. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

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Документ был представлен в суд в воскресенье от имени примерно сотни крупных американских компаний, включая корпорации Apple, Google и Microsoft. "Указ наносит значительный ущерб интересам американского бизнеса, а также инновациям и, в конечном итоге, (экономическому) росту", - отмечалось в правовом обосновании позиции корпораций. "Иммигранты или их дети основали более 200 из 500 крупнейших американских компаний, входящий в список, составляемый журналом Fortune", - говорится в документе.

В конце января Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Глава государства поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев. Кроме того, президент ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

В минувшую пятницу судья Джеймс Робарт в Сиэтле (штат Вашингтон) ввел временный запрет на исполнение указа Трампа, направленного на ужесточение иммиграционного режима. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны. Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско в воскресенье отклонил апелляцию американского Министерства юстиции на решение судьи Робарта. Суд дал Минюсту США крайний срок до вечера понедельника для того, чтобы представить свои возражения по данному делу.

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Миграционная политика Трампа
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