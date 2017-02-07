Генсек ООН считает, что угроза совершения крупных терактов в Европе сохраняется

ООН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Силовые структуры ЕС еще не выявили и не арестовали всех боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), направленных с целью совершения терактов в Париж и Брюссель, и опасность совершения в Европе "крупномасштабных нападений" остается. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, посвященном угрозе со стороны ИГ.

Как отметил административный глава организации, в последние месяцы 2016 г. группировке не удалось совершить "какие-либо ухищренные крупномасштабные нападения в Западной Европе", что может быть связано с несколькими факторами. Ссылаясь на данные, полученные от правительств стран, Гутерриш, в частности, указал на потерю ИГ "значительных ресурсов" вследствие международных операций в Ираке и Сирии, а также на "большие трудности", которые создало для боевиков ужесточение пограничного контроля.

"Кроме того, крупномасштабные меры, принимаемые полицейскими и службами безопасности в ряде стран, привели к срыву коварных планов и дезорганизации деятельности террористических сетей по всей Европе. Тем не менее по оценке государств-членов (ООН) в настоящее время угроза крупномасштабных нападений остается: согласно информации, полученной от одной страны, до сих пор не все боевики ИГ, которые, как считается, были направлены в Европу для совершения нападений в Париже и Брюсселе, выявлены и арестованы", - написал генсек. Он также предупредил о "высокой степени угрозы" для авиационной отрасли.

Боевики возвращаются

По его словам, иностранные боевики, "возвращающиеся в европейские страны и потенциально намеревающиеся совершить нападения, а также сторонники радикальных взглядов, проживающие в этих государствах, представляют все большую проблему в области безопасности". Как сообщил Гутерриш, на сегодняшний день в европейские страны вернулись от 15% до 40% их жителей, которые уезжали в Ирак и Сирию. При этом, по оценкам властей неназванной генсеком страны, из тех, кто в настоящее время остается в зоне конфликта, вернется только каждый десятый. "Однако это будут закаленные боевики, представляющие серьезную угрозу", - предупредил он.

Генеральный секретарь ООН отметил усиление взаимодействия между странами в том числе в области обмена сведениями об иностранных боевиках: с октября 2016 г. по январь 2017 г. объем данных, поступающих в Интерпол, увеличился на 63%. При этом поток информации, которой обмениваются между собой государства, вырос на 750%. "По состоянию на 20 декабря в архиве Интерпола насчитывалось 14 338 досье на иностранных боевиков-террористов, предназначенных для ведения уголовных дел", - сообщил Гутерриш.

ИГ уходит в подполье

Как отмечается в докладе, в настоящий момент ИГ вовлечена в активные боевые действия в нескольких странах, в том числе в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. Несмотря на то, что группировка оказалась неспособна противостоять постоянному военному давлению в нескольких зонах конфликтов, она "частично адаптируется к этой ситуации", констатировал генсек ООН. По его словам, для внутренней связи и комплектования ИГ "все чаще прибегает к более скрытым методам, таким как использование "темной паутины" (dark web, недоступный для общественности сегмент интернета - прим. ТАСС), программ шифрования и курьеров".

Инфографика "Исламское государство" в Ираке и Сирии Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС

Кроме того, Гутерриш обратил внимание на то, что группировка активно использует связи с местными ячейками в Европе для расширения географического охвата своей деятельности, а также призывает к совершению нападений "своих сторонников и сочувствующих вне зон конфликтов". При этом от государств поступает информация о том, что ИГ стала меньше внимания уделять пропагандистской деятельности, а само содержание посланий изменилось - теперь основной упор делается на необходимости вооруженной борьбы, а не построении псевдогосударства.

В своем докладе генеральный секретарь ООН пришел к выводу о необходимости "разработки последовательных и скоординированных мер реагирования на серьезную угрозу, исходящую от ИГ" и связанных с нею групп и организаций. По его мнению, предстоит проделать большую работу для повышения эффективности международного сотрудничества, в том числе в правовой сфере. Важную роль, подчеркнул Гутерриш, будут играть "целенаправленные совместные усилия" стран по решению проблемы возвращения боевиков из зон конфликтов, а также меры по борьбе с использованием террористами информационно-коммуникационных технологий.