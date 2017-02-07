СМИ: в США создается новый центр для информационной войны против России

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Новый центр для ведения информационной войны против России создается в США. Об этом сообщило в понедельник сетевое издание Daily Beast в материале о том, как в Вашингтоне планируют реализовать "двухпартийную инициативу, выдвинутую сенаторами Робом Портманом и Крисом Мерфи" для пропагандистского противодействия РФ.

Соответствующий законопроект республиканец Портман и демократ Мерфи внесли еще в марте прошлого года. Теперь, по свидетельству Daily Beast, на реализацию их планов в течение ближайших двух лет уже выделено $160 млн. Если будет принят законопроект о санкциях против России, внесенный в прошлом месяце еще одной двухпартийной парой - сенаторами Джоном Маккейном и Беном Кардином, - то эта сумма возрастет еще на $100 млн.

Согласно публикации, работать против России предполагается через "малоизвестное межведомственное учреждение под крышей Госдепартамента США под названием Центр глобального взаимодействия (Global Engagement Center, GEC)". Пояснено, что этот центр изначально создавался при администрации Барака Обамы "для противодействия пропаганде ИГИЛ", т.е. запрещенного в России экстремистского "Исламского государства". Теперь же сферу его деятельности предполагается распространить на "государственных игроков, имея в виду Россию в качестве главного антагониста". Работа должна начаться уже "позже в текущем году". По данным сенатора Мерфи, изначально при контртеррористической направленности этого центра на его финансирование планировалось выделять лишь $5 млн в год.

По свидетельству Daily Beast, новые планы приветствуются различными критиками России наподобие активистов так называемого "Объединенного балтийско-американского национального комитета". Но есть, как признает издание, и сомнения. "Главный фактор неопределенности в отношении этой новой контрпропагандистской инициативы заключается в том, какую форму она примет при администрации Трампа и станет ли администрация использовать пропагандистские инструменты разумно и для целей, предусмотренных законом", - констатирует Daily Beast.

Издание отмечает, что сами американские сенаторы-авторы идеи считают, что GEC будет работать, "выделяя гранты зарубежным журналистам, организациям гражданского общества и частным компаниям". Согласно публикации, американцы готовы будут взять на содержание, в частности, проукраинские сайты Bellingcat и StopFake, которые "соответствуют критериям для получения средств". Еще в марте при выдвижении идеи Мерфи рассказывал, что трижды за последние годы ездил в Киев - сначала в разгар протестов на площади Независимости, когда там выступал сенатор-республиканец Джон Маккейн, затем в день референдума в Крыму и, наконец, на инаугурацию президента Петра Порошенко.