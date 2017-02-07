СМИ: КНДР строит новый военный объект на острове в Желтом море

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СЕУЛ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. КНДР возводит на острове Кальдо в Желтом море новый военный объект. Об этом сообщает сегодня южнокорейский телеканал YTN.
Северокорейские военные ведут работы по сооружению объекта, который, предположительно, может быть наблюдательным пунктом, отмечается в репортаже.
Кальдо находится в 4,5 км от южнокорейского острова Ёнпхёндо, который в 2010 году подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Севера. В 2015 году на Кальдо уже были оборудованы позиции для реактивных систем залпового огня, а в начале этого года развернуты 122-миллиметровые артиллерийские установки, способные поражать цели на расстоянии до 20 км. В ноябре прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын лично посетил остров, одобрив план возможного нанесения ударов по Ёнпхёндо, на котором находится небольшой южнокорейский гарнизон.
В конце 2016 года ВС Республики Корея в качестве ответного шага разместили на островах Ёнпхёндо и соседнем Пэннёндо новый зенитный ракетный комплекс "Чхонму".
В этом районе проходит так называемая северная разграничительная линия, выполняющая роль морской границы между двумя корейскими государствами. Однако поскольку она была проведена Южной Кореей и США в одностороннем порядке, КНДР не признает ее. В данном районе в последние десятилетия несколько раз происходили кровопролитные стычки между Севером и Югом.