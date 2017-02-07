Марин Ле Пен будет участвовать в президентских выборах даже в случае возбуждения дела

ПАРИЖ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен не намерена отказываться от участия в президентских выборах во Франции даже в случае выдвижения против нее органами юстиции обвинений по делу о создании фиктивных рабочих мест в Европарламенте. Об этом она заявила в интервью информационному телеканалу LSI.

"Даже если в моем отношении будет начато следствие, я выдвину свою кандидатуру на президентских выборах. Я абсолютно невиновна. Французская республика - это страна французов, которые будут голосовать, а не страна судей", - сказала Ле Пен. Она особо подчеркнула, что "в Европейском парламенте ведутся намеренные нападки на ее партию и близкие к ней организации".

Европейский парламент требует от Ле Пен возместить финансовые средства, потраченные ею на зарплату сотрудницы, которую Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) считает оформленной фиктивно. По мнению бюро, глава партийного кабинета Ле Пен Катрин Гризе и телохранитель Тьери Лежье были фиктивно наняты в качестве помощников европарламентария. Гризе при этом было выплачено €299 тыс., на выплаты Леже было израсходовано €41,5 тыс. из фонда Европейского парламента. Сроки возмещения выплат по Гризе истекли 31 января; средства, затраченные на выплаты Леже, лидеру "Нацфронта" необходимо вернуть до 28 февраля.