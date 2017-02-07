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Politico: США передали странам Европы секретный доклад по кибератакам

Международная панорама
7 февраля, 11:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
По данным издания, США подозревают, что накануне выборов в ряде европейских государств могут произойти хакерские акции, подобные кибератакам во время недавней президентской предвыборной кампании в США
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© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. США передали некоторым странам Европы секретный доклад о кибератаках во время недавней президентской предвыборной кампании, в которых Вашингтон обвиняет Москву, поскольку американская сторона подозревает, что такие же хакерские акции могут произойти накануне выборов в ряде европейских государств. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники в спецслужбах США, а также среди законодателей, имеющих тесные связи с разведывательным сообществом.

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"Мы поделились с нашими иностранными партнерами всем, что возможно и что может помочь им с их выборами", - цитирует издание слова председателя специального комитета Сената Конгресса США по разведке республиканца Ричарда Бэрра. Какие именно страны получили засекреченный доклад, "Политико" не сообщает, однако издание отмечает, что парламентские или президентские выборы должны в ближайшее время состояться в Германии, Франции, Нидерландах и Норвегии.

Представитель американских спецслужб, пожелавший остаться неизвестным, полагает, что Россия хочет расширить свое политическое влияние в Европе, а также подорвать единство НАТО, и с этой целью якобы поддерживает политиков-популистов. Politico приводит слова сенатора- республиканца Линдси Грэма и кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Тимоти Кейна, баллотировавшегося вместе с проигравшей выборы Хиллари Клинтон, о том, что РФ якобы пытается "подорвать" западную демократию.

Спекуляции относительно хакеров, действующих якобы по указке России, регулярно появляются в американских и европейских СМИ в последние месяцы. В июле на сайте организации WikiLeaks была опубликована электронная корреспонденция, похищенная некими лицами из систем Национального комитета Демократической партии.

Окружение кандидата в президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон, а также администрация прежнего американского лидера Барака Обамы, на протяжении нескольких месяцев пытались раздуть скандал вокруг домыслов о том, будто Россия с помощью хакерских атак вмешивалась в предвыборную кампанию прошлого года на стороне республиканца Дональда Трампа. Последний в итоге победил на выборах и уже стал президентом страны. И Москва, и сам Трамп неоднократно категорически отвергали подобные инсинуации.

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