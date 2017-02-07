Глава ДНР объявил о планах пуска фармацевтического завода "Стирол" в Донбассе

ДОНЕЦК, 7 февраля. /ТАСС/. Глава провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил о намерении властей республики восстановить работу фармацевтического завода "Стирол" в Горловке.

"Сейчас готовится план запуска "Стирола", - сообщил он на встрече с донецкими студентами.

Глава республики пояснил, что на данный момент в ДНР определяется список предприятий химических и фармацевтических отраслей, который будут запущены в первую очередь. Таких в ДНР семь. Крупнейшее в регионе фармацевтическое предприятие "Стирол" простаивает из-за конфликта в Донбассе уже два с половиной года, сообщает Донецкое агентство новостей.

"Мы хотим, чтобы наша республика могла производить все необходимое на своей территории", - подчеркнул Захарченко. Он также выразил надежду на решение конфликта в Донбассе мирным путем. "Надеемся, что "Минск" продолжится, и мы миром отстоим свои границы, свою территорию, без боев. На сегодняшний день шансы, что будет именно так: 50 на 50", - добавил Захарченко.

Обстановка

На минувшей неделе обстановка у линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась. По данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики, украинские силовики атаковали республику в районе между контролируемым официальным Киевом городом Авдеевкой и находящимся под контролем ополченцев населенным пунктом Ясиноватая, но получили отпор. В результате боевых действий обе стороны понесли потери, имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также повреждения жилых домов и инфраструктуры.

Совет Безопасности ООН в этой связи выразил глубокую обеспокоенность и призвал к немедленному прекращению огня. Выступая на заседании, постпред РФ в ООН Виталий Чуркин указал на то, что за ухудшение ситуации несут ответственность украинские власти и подконтрольные им силы. Это, по словам дипломата, подтверждают записи камер видеонаблюдения, которые в регионе разместили специалисты миссии ОБСЕ, и заявления самих украинских военачальников по поводу наступательных действий Вооруженных сил Украины. В свою очередь контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины призвала стороны конфликта отвести к 5 февраля в места хранения все вооружения и военную технику. Однако этого так и не случилось, Киев вместо отвода стянул дополнительную технику к линии разграничения.