Парламентарии правящей в Румынии партии покинули зал во время выступления президента

БУХАРЕСТ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Многочисленные депутаты и сенаторы от Социал-демократической партии (СДП) 7 февраля покинули зал парламента Румынии во время выступления президента Клауса Йоханниса.

В начале выступления глава государства обрушился с критикой на эту партию, которая одержала на парламентских выборах 11 декабря впечатляющую победу, сформировав по его итогам парламентское большинство и правительство. Затем, однако, правительство приняло постановление о поправках к уголовному кодексу и кодексу уголовной процедуры, целью которого, по словам оппозиции, было освободить от уголовной ответственности коррумпированных политиков.

Президент заявил, что СДП "заботит не процветание народа, а уголовные дела". "Румыны возмущены и негодуют", - подчеркнул он.

"Решение должно предложить СДП, которая создала проблему", - заявил Йоханнис. - Отзыв постановления и отставка министра - это слишком мало, досрочные выборы - слишком много".

В этот момент большинство парламентариев от СДП стали покидать зал.