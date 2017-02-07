Парламентарии правящей в Румынии партии покинули зал во время выступления президента

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БУХАРЕСТ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Многочисленные депутаты и сенаторы от Социал-демократической партии (СДП) 7 февраля покинули зал парламента Румынии во время выступления президента Клауса Йоханниса.
В начале выступления глава государства обрушился с критикой на эту партию, которая одержала на парламентских выборах 11 декабря впечатляющую победу, сформировав по его итогам парламентское большинство и правительство. Затем, однако, правительство приняло постановление о поправках к уголовному кодексу и кодексу уголовной процедуры, целью которого, по словам оппозиции, было освободить от уголовной ответственности коррумпированных политиков.
Президент заявил, что СДП "заботит не процветание народа, а уголовные дела". "Румыны возмущены и негодуют", - подчеркнул он.
"Решение должно предложить СДП, которая создала проблему", - заявил Йоханнис. - Отзыв постановления и отставка министра - это слишком мало, досрочные выборы - слишком много".
В этот момент большинство парламентариев от СДП стали покидать зал.