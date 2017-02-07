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Президент Румынии потребовал, чтобы правящая партия урегулировала кризис в стране

Международная панорама
7 февраля, 14:43 UTC+3 БУХАРЕСТ /Корр. ТАСС, Николай Морозов
Глава государства также заявил, что СДП, придя к власти, "вступила во фронтальный конфликт со значительной частью румынского общества"
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БУХАРЕСТ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Президент Румынии Клаус Йоханнис обратился сегодня с посланием к парламенту страны, в котором обрушился с критикой на правящую коалицию в составе Социал-демократической партии (СДП) и Альянса либералов и демократов (АЛДЕ), а также правительство.

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Глава государства заявил, что СДП, придя к власти, "вступила во фронтальный конфликт со значительной частью румынского общества". "Главным приоритетом партии было не процветание народа, основной заботой стали уголовные дела", - заявил президент. "Румыны возмущены и негодуют", - подчеркнул он.

"Решение должна предложить СДП, которая создала проблему", - заявил Йоханнис. "Отзыв постановления и отставка министра - это слишком мало, досрочные выборы - слишком много. Румынии нужно сильное правительство, а не правительство, которое робко выполняет партийные приказы", - добавил он. "Если СДП, создавшая этот кризис, срочно его не урегулирует, я проведу консультации, чтобы найти возможные решения", - заявил Йоханнис, подтвердив намерение организовать референдум, чтобы выяснить, поддерживают ли румыны борьбу с коррупцией.

Примерно в середине выступления парламентарии СДП и АЛДЕ покинули зал. Комментируя послание президента, спикер Палаты депутатов Ливиу Драгня заявил, что "ждал призыва к единству, спокойствию и стабильности". "К сожалению, президент решил снова говорить о расколе, о хороших и плохих румынах". Спикер Сената Кэлин Попеску-Тэричану (АЛДЕ) также выразил разочарование: "Я ожидал что в этот момент президент проявит мудрость и найдет путь к диалогу, к разрядке этой ситуации".

На парламентских выборах 11 декабря прошлого года СДП одержала победу, сформировав парламентское большинство и правительство. В результате в стране сложилась ситуация противостояния между левоцентристскими парламентским большинством и кабинетом, с одной стороны, и президентом Йоханнисом, который вышел из правоцентристской Национал- либеральной партии (НЛП), с другой.

На прошлой неделе правительство приняло постановление о поправках к уголовному кодексу и кодексу уголовной процедуры, целью которого, по мнению оппозиции, было освободить от уголовной ответственности коррумпированных политиков. Этот шаг вызвал массовые протесты в Румынии, вынудившие кабинет отозвать постановление.

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