СМИ: в Египте двое исламистов приговорены к казни за беспорядки у посольства США

КАИР, 7 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Двое сторонников запрещенной в Египте и признанной террористической исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) были приговорены 7 февраля судом к смертной казни за участие в беспорядках у посольства США в 2013 году. Об этом сообщил новостной портал "Аль-Яум ас-Сабиа".

Летом 2013 года вслед за отстранением от власти военными ставленника "братьев" экс-президента Мухаммеда Мурси его сторонники устроили бессрочные забастовки на двух столичных площадях - у Каирского университета и мечети Рабаа-аль-Адауия на востоке города. Эти акции после неоднократных предупреждений со стороны силовиков были разогнаны 14 августа, что привело к эскалации насилия в стране и многочисленным жертвам.

Исламисты еще несколько месяцев устраивали беспорядки по всей республике, не оставляя также попыток занять центральную каирскую площадь Тахрир. Их пик пришелся на начало октября 2013 года, когда на протяжении нескольких дней активисты запрещенной ассоциации неоднократно вступали в столкновения с силовиками, окопавшись в расположенных поблизости кварталах, в том числе Гарден-Сити, где находятся американское и британское посольства. Тогда погибли и пострадали десятки людей.

Именно эти события и рассматривал 7 февраля уголовный суд столицы. Помимо высшей меры наказания в отношении двух их участников, еще 20 фигурантов дела были приговорены к пожизненному заключению (25 лет в АРЕ), один - к 10 годам тюрьмы.

С момента низложения Мурси судебные органы Египта вынесли уже сотни смертных приговоров и вердиктов о длительных сроках заключения, в том числе пожизненных, затронувших как рядовых "братьев", так и лидеров ассоциации. Против них выдвинута масса обвинений - от разжигания насилия, преднамеренного убийства и пыток до побегов из тюрем и шпионажа, причем большинство подобных преступлений инкриминируется и экс-президенту. Между тем более половины суровых мер наказания было впоследствии отменено, а дела возвращены на пересмотр.