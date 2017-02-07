Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Египте двое исламистов приговорены к казни за беспорядки у посольства США

Международная панорама
7 февраля, 15:39 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дмитрий Тарасов
Двое сторонников признанной террористической исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" принимали участие в беспорядках у посольства США в 2013 году после отстранения от власти Мухаммеда Мурси
Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 7 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Двое сторонников запрещенной в Египте и признанной террористической исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) были приговорены 7 февраля судом к смертной казни за участие в беспорядках у посольства США в 2013 году. Об этом сообщил новостной портал "Аль-Яум ас-Сабиа".

Летом 2013 года вслед за отстранением от власти военными ставленника "братьев" экс-президента Мухаммеда Мурси его сторонники устроили бессрочные забастовки на двух столичных площадях - у Каирского университета и мечети Рабаа-аль-Адауия на востоке города. Эти акции после неоднократных предупреждений со стороны силовиков были разогнаны 14 августа, что привело к эскалации насилия в стране и многочисленным жертвам.

Исламисты еще несколько месяцев устраивали беспорядки по всей республике, не оставляя также попыток занять центральную каирскую площадь Тахрир. Их пик пришелся на начало октября 2013 года, когда на протяжении нескольких дней активисты запрещенной ассоциации неоднократно вступали в столкновения с силовиками, окопавшись в расположенных поблизости кварталах, в том числе Гарден-Сити, где находятся американское и британское посольства. Тогда погибли и пострадали десятки людей.

Именно эти события и рассматривал 7 февраля уголовный суд столицы. Помимо высшей меры наказания в отношении двух их участников, еще 20 фигурантов дела были приговорены к пожизненному заключению (25 лет в АРЕ), один - к 10 годам тюрьмы.

С момента низложения Мурси судебные органы Египта вынесли уже сотни смертных приговоров и вердиктов о длительных сроках заключения, в том числе пожизненных, затронувших как рядовых "братьев", так и лидеров ассоциации. Против них выдвинута масса обвинений - от разжигания насилия, преднамеренного убийства и пыток до побегов из тюрем и шпионажа, причем большинство подобных преступлений инкриминируется и экс-президенту. Между тем более половины суровых мер наказания было впоследствии отменено, а дела возвращены на пересмотр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мурси, Мухаммед
Страны
Египет
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
Россия: времена года
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп заявил, что пресса несправедливо упрекает его в благосклонном отношении к РФ
2
Путин и Меркель договорились о встречах в нормандском формате
3
Росатом создает боеприпасы для танков "Армата"
4
Песков призвал не вырывать из контекста слова Райкина о России
5
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
6
Лукашенко призвал РФ представить достоверные факты перед запретом белорусских продуктов
7
Белый дом опубликовал список терактов, недостаточно освещенных в прессе
Темы дня
Реклама