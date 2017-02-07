Рада поручила генпрокуратуре обратиться в международный суд из-за ситуации в Донбассе

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КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Верховная рада поручила генеральной прокуратуре Украины направить материалы в Международный уголовный суд, которые "свидетельствуют о нарушении международного гуманитарного права" в Донбассе. За соответствующий проект постановления проголосовало 258 депутатов, при минимально необходимых 226.
"Парламент Украины поручает генеральной прокуратуре направить в Международный уголовный суд материалы и документы, которые свидетельствуют о нарушении международного гуманитарного права... в рамках дела, которое осуществляется судом в соответствии с постановлением от 4 февраля 2015 года номер 145", - сказано в документе.
Указанным постановлением Рада обратилась к парламентам иностранных государств и международным организациям с призывом осудить обострение ситуации в Донбассе. "Парламент обращается к международным организациям, представителям гражданского общества, правозащитным организациям с призывом расследовать случаи серьезных нарушений международного гуманитарного права", - говорится в обращении.
В последние дни обстановка у линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась. По данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики, украинские силовики вечером 29 января атаковали республику в pайоне города Авдеевка и населенного пункта Ясиноватая, но получили отпор. В результате боевых столкновений обе стороны конфликта понесли потери в живой силе, имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры.