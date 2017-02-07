ОБСЕ зафиксировала 550 взрывов в Донбассе за прошедшие сутки

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ВЕНА, 7 февраля. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине зафиксировала сокращение числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе, всего за минувшие сутки произошло 550 взрывов по сравнению с 1,2 тыс. взрывов за прошлый отчетный период. Об этом говорится в опубликованном во вторник отчете миссии наблюдателей за 6 февраля.
"СММ ОБСЕ зафиксировала сокращение нарушений режима тишины, за отчетный период произошло всего 550 взрывов", - сказано в документе.
По данным наблюдателей, в нарушение договоренности об отводе вооружений в подконтрольной украинской армии зоне были замечены: шесть гаубиц Д-30 калибра 122 мм и 11 самоходных 152-мм гаубиц "Акация" близ села Богоявленка. Беспилотник СММ также обнаружил две РСЗО "Град" близ поселка Асланово. В то же время в зоне, неподконтрольной Вооруженным силам Украины, были замечены: одна буксируемая пушка Д-20 калибра 152 мм и один танк Т-64.
СММ также продолжила наблюдение за военной техникой вдоль линии разграничения. В частности, были замечены 17 самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и четыре ЗРК "Стрела-10" в подконтрольной ВСУ зоне. Наблюдатели зафиксировали отсутствие 23 самоходных гаубиц - 11 установок "Акация" и 12 установок "Гвоздика". Наблюдатели смогли проследить и за постоянными местами хранения техники ВСУ. Они отметили, что в общей сложности на месте отсутствуют семь танков по сравнению с прошлым периодом.
ОБСЕ по-прежнему не получает информации относительно отвода вооружений из района Ясиноватая - Авдеевка - Донецкий аэропорт, несмотря на совместное заявление от 1 февраля участников контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. СММ также продолжила следить за процессом разведения сил и средств в трех пилотных районах Донбасса - возле села Петровское (ДНР), поселка городского типа Станица Луганская и города Золотое (оба в ЛНР). Несмотря на то, что доступ ко всем трем районам был ограничен, наблюдатели смогли частично проследить за процессом.
Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала прекратить огонь в Донбассе и к 5 февраля отвести в места хранения все вооружения и военную технику по всей линии соприкосновения.