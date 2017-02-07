Министр нацбезопасности США признал, что поспешил с указом по миграции

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ВАШИНГТОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Министр национальной безопасности США Джон Келли принял на себя шквал критики со стороны конгрессменов относительно подписанного Дональдом Трампом указа, касающегося ужесточения иммиграционной политики.
Об этом он заявил на слушаниях в комитете по нацбезопасности Палаты представителей.
"Это моя вина", - ответил Келли на замечания членов Конгресса по поводу поспешной подготовки и подписания указа. "Мне следовало немного повременить с ним, чтобы обсудить его с членами Конгресса. Мне стоило отвести еще некоторое время, чтобы оповестить Конгресс, и это именно то, что я намерен делать в будущем", - заявил министр.
В конце января президент США подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Глава государства поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев. Кроме того, президент ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.
В минувшую пятницу судья Джеймс Робарт в Сиэтле (штат Вашингтон) ввел временный запрет на исполнение указа Трампа. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны. Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско в воскресенье отклонил апелляцию американского Министерства юстиции на решение судьи.