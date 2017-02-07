Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Министр нацбезопасности США признал, что поспешил с указом по миграции

Международная панорама
7 февраля, 20:01 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
Джон Келли заявил, что ему следовало сначала обсудить документ с членами Конгресса
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Министр национальной безопасности США Джон Келли принял на себя шквал критики со стороны конгрессменов относительно подписанного Дональдом Трампом указа, касающегося ужесточения иммиграционной политики.

Об этом он заявил на слушаниях в комитете по нацбезопасности Палаты представителей.

"Это моя вина", - ответил Келли на замечания членов Конгресса по поводу поспешной подготовки и подписания указа. "Мне следовало немного повременить с ним, чтобы обсудить его с членами Конгресса. Мне стоило отвести еще некоторое время, чтобы оповестить Конгресс, и это именно то, что я намерен делать в будущем", - заявил министр.

В конце января президент США подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Глава государства поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев. Кроме того, президент ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

В минувшую пятницу судья Джеймс Робарт в Сиэтле (штат Вашингтон) ввел временный запрет на исполнение указа Трампа. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны. Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско в воскресенье отклонил апелляцию американского Министерства юстиции на решение судьи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Карасин: расторгнуть договор аренды участков с посольством РФ в Киеве не так просто
2
Минпромторг и Минфин рассчитывают на старт программы продовольственной помощи в 2017 г.
3
Лидера Радикальной партии Украины лишили 10-летней американской визы
4
Роскомнадзор отменил блокировку сайта YouPorn
5
Украинские националисты разблокировали железную дорогу в Донецкой области
6
Мяус: cудьи в матче с финнами бросили вызов сборной России по хоккею с мячом
7
Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
Темы дня
Реклама