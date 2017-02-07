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СМИ: в Иран прибыла последняя партия урана из России

Международная панорама
7 февраля, 20:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
В город Исфахан доставлена 31 тонна уранового концентрата
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Последняя партия уранового концентрата из России прибыла во вторник в Иран. Об этом сообщил телеканал Press-TV.

По информации телеканала, 31 т урана была доставлена в город Исфахан.

Поставка уранового концентрата, или "желтого кека" осуществлялась в четыре этапа. В общей сложности в Исламскую Республику поступило 149 т необогащенного урана. Согласие на эти поставки дали все участники соглашения по иранской ядерной программе.

В соответствии с этим соглашением, достигнутым 14 июля 2015 года, Иран имеет право производить низкообогащенный (со степенью обогащения не более 3,67%) уран. Однако запасы этого ядерного материала в стране не должны превышать 300 кг - излишки Исламская Республика обязана отправлять на экспорт.

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