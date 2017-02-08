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WP: члены ИГ перестали повиноваться приказам главарей и пытаются избегать боевых действий

Международная панорама
8 февраля, 1:16 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
Исследователь вооруженных формирований отмечает, что многие исламисты, отправившиеся в Сирию и Ирак за приключениями, столкнулись не с тем, чего они ожидали
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ВАШИНГТОН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Нежелание выполнять приказы главарей наметилось в рядах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), кроме того, некоторые члены ИГ пытаются увильнуть от боевых действий, ссылаясь, в частности, на состояние здоровья. Такие данные приводит во вторник газета The Washington Post со ссылкой на попавшие в распоряжение иракских военных досье исламистов на так называемых проблемных бойцов.

В соответствии со сведениями, изложенными в обнаруженных документах, один из террористов, прибывший в Ирак, чтобы воевать на стороне исламистов, предъявил своим командирам медицинскую справку, информирующую о том, что у него болит спина, и признался, что не готов идти в бой. Еще один "дезертир", по данным газеты, отличился "инициативностью" и отказался воевать в Ираке, изъявив желание поехать во Францию и совершить там самоподрыв. Другие, как утверждается, просят перебросить их в Сирию, чтобы действовать там.

"Он не хочет сражаться, очень хочет вернуться во Францию", - говорится в одной из докладных на "проблемного" бойца из Франции. "Утверждает, что желает отправиться во Францию, чтобы пожертвовать собой там. Уверяет, что болен, но справки не предъявляет!" - также говорится в документах, которые были обнаружены после того, как иракские войска захватили один из опорных пунктов террористов под Мосулом в прошлом месяце.

По данным Международного центра по борьбе с терроризмом, который базируется в Гааге, из 4 тысяч боевиков, покинувших страны Евросоюза, чтобы воевать в Ираке и Сирии, порядка одной трети вернулись на родину. Отмечается также, что около %14 из этих 4 тысяч погибли, судьба остальных к настоящему моменту не известна.

"Большинство говорит, что они чрезвычайно мотивированы, но многие из приехавших из других стран боевиков уехали (в Сирию и Ирак), и в результате поняли, что столкнулись совсем не с тем, чего ожидали. Они рассчитывали, что их ждет приключение", - говорит Айман ат-Тамими, специализирующийся в гаагском центре на исследовании вооруженных формирований.

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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