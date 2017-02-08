СМИ: в Киеве радикалы уничтожили выставку, посвященную отрицательным итогам "майдана"

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Группа погромщиков ворвалась в киевский Центр визуальной культуры и уничтожила работы на выставке "Утраченная возможность" художника Давида Чичкана, которая была акцентирована на негативных последствиях государственного переворота на Украине в 2014 году. Об этом говорится в сообщении на сайте "Общественного радио".

"Они уничтожили все работы. Уничтожили даже наш обогреватель. Все это время мы вызывали полицию, но она приехала через полчаса", - приводит радиостанция слова сотрудницы центра.

В погроме участвовали полтора десятка крепких мужчин, их лица были закрыты масками. Нападавшие также избили сотрудника охраны галереи.

Чичкан известен своими левыми и анархическими взглядами, живет и работает в Киеве. "Выставка "Утраченная возможность" посвящена войне и ситуации после "майдана" на Украине. По мнению автора, "майдан" для украинского общества - это упущенная возможность осуществить социальную революцию", - говорится в сообщении. По данным украинских СМИ, выставки художника ранее уже подвергались нападениям со стороны радикалов.

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости обвинили тогдашнего президента Виктора Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началось жесткое трехмесячное противостояние, получившее название "евромайдан", в ходе которого агрессивно настроенные активисты захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытое противостояние с органами правопорядка.

На столичной Институтской улице 20 февраля 2014 года началась стрельба неустановленных снайперов, в результате которой погибли 53 человека, правительство ушло в отставку, президент Виктор Янукович покинул страну, а власть взяли оппозиционные фракции в Верховной раде.