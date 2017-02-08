Власти Стамбула построят мечеть на площади Таксим, где в 2013 году бушевали протесты

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АНКАРА, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Стамбула решили построить мечеть на площади Таксим, где в 2013 году бушевали антиправительственные протесты. Управление охраны культурного наследия города одобрило соответствующий строительный план, сообщило интернет-издание Hürriyet Daily News.
Вызвавший немало толков и ставший одним из детонаторов выступлений, которые привели к гибели демонстрантов, план разрабатывался несколько десятилетий. Возмущение общественности было вызвано в значительной степени тем, что строительство не учитывает интересы людей.
Новая мечеть будет расположена на территории площадью 1482 кв. м, высота минаретов достигнет 30 м - наравне с расположенными поблизости двумя историческими христианскими храмами, в том числе открытой в 1880 году православной церковью Святой Троицы с двумя колокольнями. Это крупнейший греческий храм в городе и первый купольный храм, строительство которого было дозволено в османском Константинополе.
Летом 2013 года площадь стала местом столкновения турецкой полиции с демонстрантами, которые выступали против вырубки деревьев в расположенном поблизости парке Гези и сооружения там торгового комплекса. Они обосновывали свою позицию тем, что, по их мнению, парк - единственный оставшийся "островок зелени" в районе плотной застройки.
Постепенно в ходе протестов стали проявлять себя и те, кто заявлял об угрозе светскому характеру турецкого общества со стороны растущей исламизации страны. Демонстранты устанавливали в парке палатки и пытались занять его.
Полиция неоднократно применяла силу, пускала в ход водометы, слезоточивый газ, резиновые пули. Профсоюзы объявляли забастовку. Были убитые и раненые.