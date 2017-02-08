Эрдоган и Трамп обсудили по телефону вопросы борьбы с терроризмом

АНКАРА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели первый телефонный разговор после вступления нового американского лидера в должность. Как говорится в распространенном канцелярией Эрдогана заявлении, стороны условились продолжать совместную борьбу с терроризмом.

"Лидеры подтвердили свою решимость продолжать борьбу с любыми проявлениями терроризма. Трамп заявил о поддержке Турции, как стратегического партнера США и союзника по НАТО, и высказал удовлетворение всеми усилиями Турции в борьбе с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ)", - отмечается в заявлении.

Между тем, телеканал NTV сообщает со ссылкой на президентские источники, что Эрдоган в ходе разговора призвал Трампа прекратить поддерживать "Силы народной самообороны" (сирийские курды, признанные Анкарой в качестве террористов). Также стороны обсудили перспективы создания "зон безопасности" в Сирии и кризис с беженцами.

Как отметили ранее в пресс-службе Белого дома, Трамп заверил Эрдогана, что США продолжат оказывать поддержку Турции и приветствуют ее вклад в борьбу с терроризмом.

Разговор лидеров состоялся минувшей ночью и продолжался около 45 минут.